Украинские военные провели учения возле границы с Крымом

Артиллеристы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели учения вблизи границы с Крымом, отработав задачи по противодействию морскому десанту. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба ВСУ.

«Артиллерийские подразделения, выполняющие боевые задачи недалеко от административной границы с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, отработали задачи по противодействию морскому десанту», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook военного ведомства.

Отмечается, что в рамках учений военные развивали навыки маскировки техники и вооружения, оттачивали умения ориентироваться на местности. Кроме того, они тренировались действовать в условиях применения противником высокоточных средств поражения.

Вместе с тем особое внимание было уделено вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы, подчеркнули в ВСУ.

14 мая стало известно, что Служба безопасности Украины провела на границе с Крымом оперативно-штабной сбор, в рамках которого отработала действия в случае «возможной агрессии» России.

Отмечается, что особое внимание участники «акцентировали на противодействии нарастающим террористическим угрозам, разведывательно-подрывной активности» в приграничных районах с Крымом.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ.