Один пляж принят в эксплуатацию в Псковской области

Лишь один пляж был принят в эксплуатацию к 27 мая в Псковской области. Об этом сообщила заместитель начальника отдела безопасности на водных объектах центра ГИМС Людмила Государенко.

Всего на территории Псковской области зарегистрировано 22 пляжа, 11 из которых расположены в детских лагерях. На текущий момент в эксплуатацию приняли один пляж на базе отдыха в Печорском районе. Государенко выразила надежду, что работа с владельцами пляжей будет вестись более активно. Работы по подготовке и приемке пляжей сдвинулись из-за неблагоприятной погоды.

К началу сезона собственники пляжей должны провести лабораторные исследования воды и песка, пишет «Псковская лента новостей». Также необходимо обследование дна водоемов. Освидетельствование пляжей проводится на основании заявлений владельцев. Заключение о готовности пляжа или представление об устранении нарушений выдают инспекторы ГИМС.

С 2016 года в регионе сократилось количество пляжей на восемь единиц.