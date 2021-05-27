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Завод по производству кормов для животных построят в Хабаровском крае

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На площадке «Ракитное» территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» в этом году намерены начать строительство завода по производству кормов для домашних животных. Об этом сообщает администрация Хабаровского района.

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По данным властей, производить корма будут из чистого биологического сырья. Конечный продукт фактически будет являться растительным кормом, обогащенным при этом жирами и протеином, пишет ИА AmurMedia.

Ожидается, что корма будут превосходить по качеству продукцию, изготовленную по традиционным технологиям.

Площадку «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» открыли в 2015 году. Сейчас на участке действуют 19 резидентов. Площадь территории составляет 545,3 га. По итогам прошлого года инвесторы вложили в проекты 2,9 млрд рублей, было создано 196 новых рабочих мест.

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