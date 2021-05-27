Завод по производству кормов для животных построят в Хабаровском крае

На площадке «Ракитное» территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» в этом году намерены начать строительство завода по производству кормов для домашних животных. Об этом сообщает администрация Хабаровского района.

По данным властей, производить корма будут из чистого биологического сырья. Конечный продукт фактически будет являться растительным кормом, обогащенным при этом жирами и протеином, пишет ИА AmurMedia.

Ожидается, что корма будут превосходить по качеству продукцию, изготовленную по традиционным технологиям.

Площадку «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» открыли в 2015 году. Сейчас на участке действуют 19 резидентов. Площадь территории составляет 545,3 га. По итогам прошлого года инвесторы вложили в проекты 2,9 млрд рублей, было создано 196 новых рабочих мест.