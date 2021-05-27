Москвичи рассказали о нашествии уток

Москвичи стали часто встречать уток на городских улицах, при этом, желая помочь, люди испытывают на себе их агрессивное поведение, сообщает 27 мая телеканал РЕН ТВ.

Люди снимают на камеру, как приходится помогать утиному семейству перейти дорогу, сопроводить его до ближайшего водоема или помочь провалившимся в коллектор птенцам.

На Третьем транспортном кольце из-за уток на дороге на некоторое время даже возникла пробка, и сотрудникам Росгвардии пришлось сопровождать птиц, когда те переходили через дорогу.

Отмечается, что порой утки ведут себя агрессивно и нападают на желающих оказать им помощь.

Ранее в апреле орнитологи сообщили о «нашествии» на российский юг сибирских коршунов. Как рассказали специалисты, рост численности птиц отметили в Ростовской области, Краснодарском крае и во Владикавказе.