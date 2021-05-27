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Офтальмолог оценила эффективность гимнастики для глаз

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Офтальмолог НИИ глазных болезней Мария Будзинская в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда» в четверг, 27 мая, рассказала, что за рубежом нет больших доказанных исследований об эффективности гимнастики для глаз для профилактики и лечения при снижении остроты зрения.

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По словам специалиста, такое мнение у граждан закрепилось со времен Советского Союза, в тот же период были выполнены научные работы о пользе гимнастики для глаз.

Современные методы доказательной медицины, как и современная статистика, демонстрируют, что те работы проводились не на должном методологическом уровне, пишет RT.

По мнению Будзинской, при проведении исследования, вероятно, были неправильно подобраны группы контроля за пациентами или же расчеты провели не на должном уровне. Она добавила, что в настоящее время, в XXI веке, сделанные в XX веке выводы о пользе гимнастики для глаз имеют слабый доказательный уровень.

Ранее 27 мая врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что накладные ресницы могут спровоцировать различные нарушения в области глаз, а также вызвать аллергические реакции.

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