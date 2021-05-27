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Международные резервы России выросли на $7 млрд за неделю

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Международные резервы России выросли на 21 мая 2021 года на 1,2% (или на $7 млрд) по сравнению с показателем на 14 мая и составили $600,9 млрд. Об этом сообщается в материалах ЦБ в четверг, 27 мая.

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По данным регулятора, резервы выросли преимущественно из-за положительной переоценки, передает RT.

Ранее, 20 мая, Центробанк сообщал, что международные резервы России возросли до $593,9 млрд, увеличившись за неделю на $3,3 млрд.

На начало мая в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $447,41 млрд, специальные права заимствования — $6,98 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,23 млрд, монетарное золото — $130,85 млрд.

Предыдущее рекордное значение в $600,7 млрд было зафиксировано в августе 2020 года, напоминает REGNUM.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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