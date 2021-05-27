Диетолог призвала аллергиков отказаться от ряда фруктов и ягод

Людям, подверженным аллергии, лучше ограничить употребление сезонных фруктов и ягод, заявила в четверг, 27 мая, врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.

По словам специалиста, аллергия на сезонные фрукты обычно не возникает сама по себе: сначала появляется реакция на цветение растений и трав, после чего развивается перекрестная аллергия на фрукты.

«В текущий сезон, как правило, цветет береза, ольха, лещина. Если у вас есть какие-то аллергические проявления на их цветение — даже минимальные, например, заложенность носа — то рекомендуется исключить из рациона все косточковые фрукты — яблоки, персики, абрикосы, груши, а также всё, что относится к семейству розовых, — клубнику, малину, вишню», — сказала она в беседе с Пятым каналом.

Диетолог добавила, что в случае наличия аллергии на цветение злаковых трав нужно воздержаться от употребления клубники и земляники, а если есть аллергия на цветение сорных трав (амброзия, полынь, лебеда), то следует исключить дыни и арбузы.

«Из всех косточковых фруктов наибольшим аллергеном являются персики. Они содержат очень большое количество аллергенного белка. Причем максимальное его содержание в кожуре — как в желтых, так и в красных плодах. Поэтому, если вы видите аллергическую реакцию на персики, то все косточковые фрукты и всё, что относится к семейству розовых, лучше исключить из рациона», — подчеркнула Кононенко.

Среди последствий аллергии на сезонные фрукты врач перечислила заложенность носа, чихание, слезотечение и зуд в глазах, а также более серьезные: воспаления и отеки в легких и трахее, бронхит и бронхиальная астма.

Кроме того, проявлением аллергии может стать анафилактический шок, в случае которого потребуется немедленное медицинское вмешательство. В случае не оказанной вовремя медпомощи это последствие может привести к летальному исходу.

Днем ранее врач эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова рассказала, при каких проблемах со здоровьем человеку не следует употреблять клубнику. По словам специалиста, полностью исключить ягоду из рациона стоит людям, у которых она вызывает аллергическую реакцию, так как можно получить анафилактический шок. Также стоит обратить внимание на клубнику тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).