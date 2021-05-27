Контрабандистов с 27 кг черной икры задержали в Астраханской области

Сотрудники полиции и пограничного управления ФСБ задержали двух мужчин, которые пытались вывезти за пределы Астраханской области крупную партию черной икры. Вес изъятой продукции составил около 27 кг.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники загрузили в автомобиль свыше 50 банок икры севрюги. Незаконно добытая продукция была закуплена у неустановленных лиц. Об этом пишет «Астрахань-24».

Подозреваемые планировали в дальнейшем продать икру. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Злоумышленники помещены под стражу.

В конце апреля на Сахалине инспекторы ДПС задержали браконьеров, которые перевозили мешок с тушами белых лебедей. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело.