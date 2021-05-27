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В МИД Швеции оценили заявление Кравчука о переносе ТКГ из Минска

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Представители трехсторонней контактной группы по Донбассу должны коллективно решать вопрос о месте проведения переговоров на основе консенсуса. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили «Известиям» в пресс-службе МИД Швеции, являющейся председателем ОБСЕ в этом году, комментируя заявление главы делегации Киева в ТКГ Леонида Кравчука об их переносе из Минска.

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«Представители ТКГ должны коллективно решать вопрос о месте проведения совещаний ТКГ на основе консенсуса. Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе может способствовать обсуждению этого вопроса. В настоящее время ТКГ проводит регулярные совещания в онлайновом формате только в связи с продолжающейся пандемией», — отметили в министерстве.

Ранее в этот день Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице. Также он отметил, что переговорный процесс можно перенести в Швейцарию или Финляндию.

В Госдуме в ответ на слова Кравчука заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров призвал перестать демонизировать власти Белоруссии.

23 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Ряд международных авиакомпаний, включая Air France и airBaltiс, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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