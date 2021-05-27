Волонтеры в Хабаровском крае очистили от мусора 10 км береговой линии рек

В Хабаровском крае в рамках акции «Вода России» волонтеры очистили от мусора более 10 км береговой линии рек и озер. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства края.

Мероприятия по очистке территорий стартовали в конце апреля. В них приняли участие более 500 добровольцев, пишет ИА AmurMedia.

В общей сложности до конца октября в регионе планируется очистить около 120 км береговой линии. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,4 тыс. человек.

Как рассказали в краевом министерстве природных ресурсов, внимание уделят рекам Амур, Бикин, Мая, Амгунь, Чегдомын, Хальзан, Охота, Сита. Также работы пройдут на озерах и морских побережьях.