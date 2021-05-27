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Больше 700 человек пострадали от укусов клещей в Тамбовской области

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С начала сезона в Тамбовской области 755 человек пострадали от укусов клещей. Количество обращений к медикам сократилось по сравнению с 2020 годом на 7%.

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В Роспотребнадзоре уточнили, что среди пострадавших 266 детей и подростков. В регионе не зарегистрированы случаи энцефалита, боррелиоза и анаплазмоза. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В 11,4% случаев клещи попадались в природных условиях. Порядка 70,7% укусов произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, еще 5,2% — в садовых товариществах. 2% укусов произошли на кладбищах.

В Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области поступили 734 экземпляра клещей. В 109 случаях вредители являлись переносчиками боррелиоза, в 23 случаях — гранулоцитарного анаплазмоза.

Специалисты напоминают, что при выходе на природу следует уделить особое внимание одежде, в том числе головному убору. Также необходимо помнить, что принести на себе клеща домой могут домашние животные. Первыми признаками заболевания у питомца становятся температура и отсутствие аппетита.

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