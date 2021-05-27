Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Звезда фильма «Школа рока» погиб в ДТП в США
Мир
В раде намерены признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности
Общество
С 29 мая выезд из Трехгорки на северный обход Одинцово станет платным
Экономика
В России появится возможность создавать критерии для торговых центров
Наука
NASA и SpaceX отправят в космос светящихся в темноте кальмаров
Мир
В ФРГ не исключили введение санкций в отношении транзита газа через Белоруссию
Общество
Экс-следователя задержали в Волгограде по делу о коррупции
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с фурой в Ленобласти
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Сирии

Звезда фильма «Школа рока» погиб в ДТП в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Кевин Кларк, снимавшийся в фильме «Школа рока», попал под машину и погиб. Об этом в четверг, 27 мая, сообщается на сайте NBC News.

«Ужасные новости. Кевин ушел. Слишком рано. Красивая душа. Так много прекрасных воспоминаний. Я убит горем», — приводит слова исполнителя главной роли в фильме «Школа рока» Джека Блэка сайт 360tv.ru.

Авария произошла в среду, 26 мая. Кларк ехал на велосипеде через район Эйвондейл в Чикаго, когда его сбил автомобиль Hyundai Sonata. 32-летнего артиста доставили в Масонский медицинский центр Иллинойса, но спасти его не удалось.

Как отметили в полиции, машиной, сбившей актера, управляла 20-летняя девушка, которую пока арестовывать не стали.

Музыкальная комедия «Школа рока» вышла в прокат в 2003 году, пишет «Газета.ру». Кевин Кларк сыграл в фильме барабанщика Фредди Джонса. Позднее Кевин Кларк, который еще в детстве научился играть на барабанах, продолжил карьеру ударника в группе Dreadwolf. В последние годы жизни он выступал в любительских группах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021