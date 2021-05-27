Звезда фильма «Школа рока» погиб в ДТП в США

Актер Кевин Кларк, снимавшийся в фильме «Школа рока», попал под машину и погиб. Об этом в четверг, 27 мая, сообщается на сайте NBC News.

«Ужасные новости. Кевин ушел. Слишком рано. Красивая душа. Так много прекрасных воспоминаний. Я убит горем», — приводит слова исполнителя главной роли в фильме «Школа рока» Джека Блэка сайт 360tv.ru.

Авария произошла в среду, 26 мая. Кларк ехал на велосипеде через район Эйвондейл в Чикаго, когда его сбил автомобиль Hyundai Sonata. 32-летнего артиста доставили в Масонский медицинский центр Иллинойса, но спасти его не удалось.

Как отметили в полиции, машиной, сбившей актера, управляла 20-летняя девушка, которую пока арестовывать не стали.

Музыкальная комедия «Школа рока» вышла в прокат в 2003 году, пишет «Газета.ру». Кевин Кларк сыграл в фильме барабанщика Фредди Джонса. Позднее Кевин Кларк, который еще в детстве научился играть на барабанах, продолжил карьеру ударника в группе Dreadwolf. В последние годы жизни он выступал в любительских группах.