В Госдуме оценили высказывание президента Польши о «ненормальной» России

России не стоит реагировать на каждое антироссийское высказывание, пока дело не касается вопросов безопасности или исторической памяти. Об этом 27 мая заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Таким образом Новиков отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной».

«Я отношусь к числу тех, кто не считает, что нужно реагировать на каждый антироссийский «чих». Другое дело, там, где происходят события, затрагивающие вопросы нашей безопасности либо вопросы исторической памяти, здесь нужно проявлять настоящую принципиальность и отвечать самым решительным образом», — цитирует RT депутата.

26 мая президент Польши обвинил Россию в агрессии, назвав ее «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

В четверг заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что после старта войны в Ираке страну разделили на четыре военные зоны, одна из которых подчинялась польским военнослужащим. В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию, добавила Захарова.

По ее словам, несмотря на вывод польских военнослужащих из Ирака в 2008 году, число убитых мирных жителей страны до сих пор подсчитывается. По данным правозащитных организаций, их количество составляет сотни тысяч, указала представитель МИДа.

Кроме того, заявление польского лидера оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные высказывания иностранного лидера.