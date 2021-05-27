Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Звезда фильма «Школа рока» погиб в ДТП в США
Мир
В раде намерены признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности
Общество
С 29 мая выезд из Трехгорки на северный обход Одинцово станет платным
Экономика
В России появится возможность создавать критерии для торговых центров
Наука
NASA и SpaceX отправят в космос светящихся в темноте кальмаров
Мир
В ФРГ не исключили введение санкций в отношении транзита газа через Белоруссию
Общество
Экс-следователя задержали в Волгограде по делу о коррупции
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с фурой в Ленобласти
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Сирии

В Госдуме оценили высказывание президента Польши о «ненормальной» России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России не стоит реагировать на каждое антироссийское высказывание, пока дело не касается вопросов безопасности или исторической памяти. Об этом 27 мая заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Сносный характер: Варшава демонтировала шесть памятников красноармейцам
Всего в стране осталось около сотни монументов советским солдатам, хотя в 1997-м их было 561

Таким образом Новиков отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Россию «ненормальной страной».

«Я отношусь к числу тех, кто не считает, что нужно реагировать на каждый антироссийский «чих». Другое дело, там, где происходят события, затрагивающие вопросы нашей безопасности либо вопросы исторической памяти, здесь нужно проявлять настоящую принципиальность и отвечать самым решительным образом», — цитирует RT депутата.

26 мая президент Польши обвинил Россию в агрессии, назвав ее «ненормальной страной». По мнению польского лидера, действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». В связи с этим Дуда пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

В четверг заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что после старта войны в Ираке страну разделили на четыре военные зоны, одна из которых подчинялась польским военнослужащим. В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию, добавила Захарова.

По ее словам, несмотря на вывод польских военнослужащих из Ирака в 2008 году, число убитых мирных жителей страны до сих пор подсчитывается. По данным правозащитных организаций, их количество составляет сотни тысяч, указала представитель МИДа.

Кроме того, заявление польского лидера оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва негативно восприняла подобные высказывания иностранного лидера.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021