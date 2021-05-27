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СК возбудил дело из-за трещин в доме на улице Толстого во Владивостоке

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Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело из-за трещин в доме 25 по улице Толстого, образовавшихся после проведения строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Жильцы пострадавшего дома встретились с главой следственного управления Владимиром Фоминым. Они рассказали, что после проведения строительных работ недалеко от многоэтажки в здании возникли трещины. Их можно заметить невооруженным глазом на стенах и потолках квартир, на фасаде, пишет ИА PrimaMedia.

Как объяснил Фомин, по данному факту была проведена проверка. По ее итогам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Следствие полагает, что с августа 2020-го по май 2021 года, когда проводились работы по выкладке наружных сетей коммуникаций строящегося дома на улице Грибоедова, рабочие нарушали правила безопасности. Это повлекло причинение по неосторожности ущерба в размере не менее 500 тыс. рублей и причинение тяжких последствий.

В рамках расследования проведут судебно-строительную и оценочную экспертизы. У стройфирмы изъята документация, допрашиваются свидетели.

По данным ИА PrimaMedia, причиной возникновения трещин предположительно стало то, что экскаваторы раскопали котлован слишком близко к дому 25 по улице Толстого.

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