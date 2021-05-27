Поселок в Алтайском крае спасли от трех природных пожаров

Поселок Малиновое озеро в Алтайском крае защитили от трех природных пожаров, которые угрожали перейти на территорию населенного пункта. Жителей поселка подготовили к эвакуации.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, рядом с поселком в Михайловском районе заметили сразу три возгорания. Площадь горения составила 15 га. Сотрудники администрации и полицейские прошли по дворам и оповестили население об угрозе. Об этом сообщает altapress.ru.

В ликвидации горения участвовали сотрудники МЧС, Степно-Михайловского лесничества, полицейские и жители села. Из Кулунды прибыл пожарный поезд. Угроза пожара для села ликвидирована.

В МЧС напоминают, что в Алтайском крае по-прежнему сохраняется высокая вероятность природных пожаров.

В 2010 году крупный пожар подобрался к Николаевке. Огонь повредил около 400 жилых домов.