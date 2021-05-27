Китай показал способного ударить по США бомбардировщика-невидимку

На обложке журнала Modern Weaponry, который принадлежит китайской государственной оборонной корпорации China North Industries Group, появилось изображение нового китайского бомбардировщика-невидимки Xian H-20, способного поражать основные базы США. Об этом пишет газета The Sun.

В китайском журнале самолет назвали «богом войны в небе». Компьютерные изображения демонстрируют его сходство с американским стелс-бомбардировщиком B-2 Spirit 1990-х годов.

В материале также отмечено, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет, чтобы вооруженные силы Китая обогнали своего соперника в части развития вооруженных сил к 2049 году (к 100-летию коммунистического режима).

«Если самолет войдет в строй, он может изменить правила игры», — считает специалист по боевым самолетам и аналитик по вопросам обороны Азиатско-Тихоокеанского региона из разведки обороны и безопасности Джон Греватт.

Эксперт пояснил, что опубликованные кадры дают понять, что H-20 отдает предпочтение малозаметности и большой дальности.

«Это означает, что это поставит под угрозу активы и интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — уточнил Греватт.

13 мая американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором рассказал о пяти самых впечатляющих образцах военной техники, продемонстрированных на параде Победы в Москве.

По мнению автора публикации, некоторые модели не только соответствуют лучшему вооружению НАТО, но и превосходят его, в частности российский танк БМП Т-15, стратегический ракетный комплекс «Ярс» и ракета «Кинжал».

В конце марта в докладе американской счетной палаты отмечалось, что военные США потеряли превосходство перед Россией и Китаем в проведении операций в электромагнитном спектре. В США предположили, что Москва и Пекин обладают способностью влиять на работу систем связи и навигации на судах, которые Пентагон использует для переброски оборудования и личного состава.