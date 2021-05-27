Оргкомитет ЧМ по хоккею пообещал решить вопрос с продажей билетов на матчи

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге решит вопрос с продажей билетов на матчи первенства в течение двух дней. Об этом 27 мая сообщил президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис.

«Сегодня-завтра будем решать, когда билеты поступят в продажу», — передает его слова ТАСС.

27 мая правительство Латвии приняло решение о допуске болельщиков на матчи проходящего в Риге ЧМ по хоккею с 1 июня.

Для допуска болельщикам необходимо будет пройти вакцинацию от коронавируса или иметь антитела к вирусу после перенесенного заболевания,

Кроме того, будут допущены те болельщики, с момента получения первой дозы Vaxzevria (AstraZeneca) которых прошло от двух до 90 дней.

При этом уточнялось, что зрителям на всех матчах нужно быть в масках.

23 мая Калвитис называл предполагаемую стоимость билетов — они обойдутся зрителям в €100–150, писало латвийское издание Reitingi.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В группу А входят сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.