Свыше 8 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли под Псковом

В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту продажи фальсифицированного алкоголя под видом элитной продукции. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 8 тыс. бутылок со спиртным.

Алкоголь был выявлен в одном из населенных пунктов Себежского района. По данным следственного комитета, непосредственно у продавцов изъяли 1,5 тыс. бутылок с вином и водкой различных марок. Кроме того, в ходе обысков у поставщика в Великолукском районе изъяли порядка 6,5 тыс. бутылок алкоголя. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Также во время обысков было изъято около 1 тыс. пятилитровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара и этикетки в рулонах.

Изъятая продукция направлена на экспертизу. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия.