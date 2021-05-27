Проведение массовых мероприятий могут запретить в Калининградской области

Власти Калининградской области могут объявить двухнедельный запрет на проведение всех массовых мероприятий из-за ситуации с коронавирусом, заявила глава управления Роспотребнадзора по региону Елена Бабура.

Такое решение может быть принято, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку, отмечает ИА FlashNord. Каждые сутки в среднем регистрируется до 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Регион входит в тройку лидеров в Северо-Западном федеральном округе по распространению COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев 21 мая выразил уверенность, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. По его словам, такой позиции твердо придерживаются в Минздраве. «Ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации в целом», — сказал он.