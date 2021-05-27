День тигра отметят в 22-й раз во Владивостоке

Во Владивостоке осенью этого года собираются в 22-й раз отменить День тигра. Совещание по подготовке мероприятия прошло в горадминистрации в четверг, 27 мая, при участии министра юстиции России Константина Чуйченко.

Как сообщает пресс-служба мэрии, праздник стартует 25 сентября на набережной Спортивной гавани и продлится два дня. На территории обустроят несколько локальных площадок для мастер-классов, интеллектуальной игры квиз и других развлечений.

Основные мероприятия в честь Дня тигра запланированы на 26 сентября. Будет организовано карнавальное шествие, тематические площадки, концерт, пишет ИА PrimaMedia.

«Подготовка к празднику уже началась. Надеемся, что эпидемиологическая обстановка позволит нам провести его традиционно. Конечно, важная составляющая Дня тигра — шествие жителей и гостей Владивостока. Совместно с центром «Амурский тигр» и министерством юстиции мы тоже планируем в нем поучаствовать», — заявил Чуйченко.

День тигра в этом году будет отмечаться в 22-й раз. В прошлом году традиционное мероприятие отменили из-за коронавируса.