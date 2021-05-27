Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Звезда фильма «Школа рока» погиб в ДТП в США
Мир
В раде намерены признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности
Общество
С 29 мая выезд из Трехгорки на северный обход Одинцово станет платным
Экономика
В России появится возможность создавать критерии для торговых центров
Наука
NASA и SpaceX отправят в космос светящихся в темноте кальмаров
Мир
В ФРГ не исключили введение санкций в отношении транзита газа через Белоруссию
Общество
Экс-следователя задержали в Волгограде по делу о коррупции
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с фурой в Ленобласти
Мир
Евросоюз продлил на год санкции против Сирии

Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID-19 россиян в 10%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России от коронавируса полностью привиты примерно 10% граждан. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на международном конгрессе «Оргздрав 2021».

Возвращение к жизни: вакцинация ускорит выработку коллективного иммунитета
В Роспотребнадзоре обращают внимание на важность прививки для людей пожилого возраста

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан. Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами», — сообщил Гущин.

Специалист отметил, что в Израиле, Великобритании и США, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей из-за новой инфекции.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — заключил Гущин.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация плана по вакцинации от коронавируса зависит от самих россиян, так как государство выполнило все необходимые шаги для того, чтобы «создать инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

За последние сутки в России выявили 9039 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 402 пациента. Также за последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 9759 человек. В общей сложности в России зарегистрировано 5 035 207 случаев коронавируса, 120 002 умерших и 4 651 849 вылечившихся, пишет «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021