Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID-19 россиян в 10%

В России от коронавируса полностью привиты примерно 10% граждан. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на международном конгрессе «Оргздрав 2021».

«На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан. Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами», — сообщил Гущин.

Специалист отметил, что в Израиле, Великобритании и США, где доля привившихся уже превышает 50%, наблюдается снижение числа выявляемых случаев заражения и смертей из-за новой инфекции.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает. И необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — заключил Гущин.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация плана по вакцинации от коронавируса зависит от самих россиян, так как государство выполнило все необходимые шаги для того, чтобы «создать инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов».

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 27 мая заявил, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надежные и безопасные.

При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

За последние сутки в России выявили 9039 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 402 пациента. Также за последние 24 часа по выздоровлении из больниц выписаны 9759 человек. В общей сложности в России зарегистрировано 5 035 207 случаев коронавируса, 120 002 умерших и 4 651 849 вылечившихся, пишет «Газета.ру».

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