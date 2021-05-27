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В МИД Швейцарии прокомментировали предстоящую встречу Путина и Байдена

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Швейцария оказывает содействие российской и американской стороне в организации предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, однако окончательные решения принимают сами стороны. Об этом 27 мая заявила официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при отделении ООН в Женеве Паола Серезетти.

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«У нас нет позиции на этот счет. Это будет решение делегаций. Это решают российская и американская миссии — не мы. Мы просто помогаем, но решают они сами», — рассказала Серезетти ТАСС.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что конкретное место встречи двух лидеров пока не было определено. Таким образом он отреагировал на информацию о том, что встреча Байдена и Путина может пройти в отеле InterContinental в Женеве.

Днем ранее Песков отметил, что в Кремле не ожидают полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях России и США после первой встречи президентов двух стран. Песков также сообщил, что при подготовке встречи будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией.

25 мая в Кремле объявили, что Байден и Путин договорились встретиться в Женеве 16 июня.

В тот же день вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что оба лидера нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между странами.

Байден предложил Путину провести саммит в ходе телефонного разговора 13 апреля. Ряд стран сразу же выразил готовность предоставить свою площадку для переговоров.

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