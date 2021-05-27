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В раде намерены признать режим Лукашенко угрозой международной безопасности

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В Верховной раде Украины намерены обратиться к международным организациям и мировым лидерам с призывом признать режим президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой глобальной безопасности. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте украинского парламента.

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«Утвердить обращение Верховной рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности», — говорится в документе.

В частности, в проекте постановления предлагается осудить белорусские власти в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair и задержанием бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Помимо этого, депутаты рады призвали способствовать неотложному проведению международного расследования в связи с этой ситуацией, а также потребовали от властей Белоруссии прекратить «незаконное преследование оппозиции, журналистов и немедленно освободить Романа Протасевича и других политзаключенных».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился Протасевич. После посадки судна его задержали, а следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторые из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича.

24 мая на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиаперевозчики отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» сообщил об отмене рейсов в ряд стран.

Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко. Помимо этого, он рассказал, что сообщение о минировании самолета Ryanair одновременно поступило диспетчерам аэропорта Минска, Афин и Вильнюса из Швейцарии.

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