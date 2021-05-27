С 29 мая выезд из Трехгорки на северный обход Одинцово станет платным
Выезд из микрорайона Трехгорка на дорогу «Северный обход Одинцово» станет платным с 29 мая. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Стоимость проезда с транспондером «Главная дорога» для легковых авто: в дневные часы — 75 рублей (наличными и картами — 100 рублей), в ночное время (0:00–5:00) — 1 рубль (наличными и картами — 10 рублей)», — говорится в тексте.
До конца текущего года будет завершено строительство кольцевого пересечения со стороны микрорайона Трехгорка. Там установят шумозащитные экраны и благоустроят территорию, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В ведомстве напомнили, что движение по транспортной развязке для автомобилистов, следующих из микрорайона Трехгорка в направлении платной дороги «Северный обход Одинцово» было досрочно открыто в январе 2021 года. Новая развязка обеспечила выезд из микрорайона и дополнительный выезд на МКАД.
25 мая сообщалось, что «Автодор» планирует в июне повысить скоростной режим на двух участках трассы М-11 «Нева». Увеличить скорость движения планируется на отрезках с 59-го по 146-й км в Московской и Тверской областях и с 546-го по 680-й км в Новгородской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге.
Ранее, 27 апреля, в «Автодоре» сообщили, что срок запуска движения по всей ЦКАД запланирован на III квартал 2021 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что последний 25-километровый участок должны достроить летом, сообщается на сайте 360tv.ru.