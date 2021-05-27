Медицинский класс создадут в одной из школ Артема
В школе № 19 Артемовского городского округа (Приморский край) с 1 сентября заработает медицинский класс. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Обучение в медклассе предполагает углубленное изучение химии и биологии. Также старшеклассникам будут преподавать технологию медицинских услуг, основы латинского языка, генетику, анатомию и физиологию человека, пишет ИА PrimaMedia.
Читать лекции будут не только школьные учителя, но и преподаватели Дальневосточного федерального университета, Владивостокского базового медколледжа.
В прошлом году ученики школы № 19 в рамках профориентационной и предпрофильной работы выезжали в медцентр ДВФУ, где ознакомились с особенностями врачебной деятельности и слушали лекции.