Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с фурой в Ленобласти
Двое взрослых и ребенок погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Ленинградской области. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Авария произошла на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе. Столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и грузовик Scania, сообщает ИА REGNUM.
Предварительно установлено, что виновником ДТП была женщина, находившаяся за рулем легковушки. Предположительно, она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение с грузовиком. На месте, помимо водителя, погибли женщина 1943 года рождения и ребенок на вид пяти-шести лет.
Также известно об одной пострадавшей, ее госпитализировали.
Полиция проводит проверку по фату произошедшего. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии. Из-за ДТП образовался небольшой затор в обоих направлениях, пишет сайт kp.ru.
Ранее 27 мая в Санкт-Петербурге шесть человек пострадали в результате ДТП с автобусом, который врезался в столб на Ленинском проспекте. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.