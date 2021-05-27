Евросоюз продлил на год санкции против Сирии

Страны Европейского союза продлили до 1 июня 2022 года действие санкций против физических лиц и предприятий Сирии. Об этом в четверг, 27 мая, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Сегодня совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2022 года, в свете продолжающихся репрессий против гражданского населения в стране», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, совет исключил из списка пять умерших фигурантов. В него будут входить 283 лица, на которых распространяется как замораживание активов, так и запрет на поездки, и 70 организаций.

В документе говорится, что санкции ЕС против Сирии были введены в 2011 году «в ответ на жестокие репрессии режима Асада в отношении гражданского населения». Они также нацелены на компании и бизнесменов, извлекающих выгоду из своих связей с режимом. Ограничительные меры включают запрет на импорт нефти из Сирии, поставки в эту страну готового топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов сирийского центрального банка, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также средствами и оборудованием для мониторинга или блокирования телефонных и интернет-коммуникаций.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 мая заявил, что Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта. Он отметил, что европейское сообщество по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН.

7 мая президент США Джо Байден продлил санкции в отношении Сирии еще на год. Таким образом, Соединенные Штаты сохранят различные ограничительные меры, введенные Вашингтоном поэтапно начиная с 2004 года: это, например, блокировка физических и юридических лиц, находящихся под юрисдикцией США, и запрет на экспорт товаров и услуг американского производства в Сирию.

В декабре прошлого года Госдепартамент США ввел санкции в отношении супруги президента Сирии Башара Асада Асмы и ее ближайших родственников. Причиной было названо то, что Асма возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти в стране. 20 августа Вашингтон ввел санкции против шести сирийских граждан из близкого окружения Башара Асада.