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В России появится возможность создавать критерии для торговых центров

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В России появилась возможность разработать классификацию торговых объектов и регулировать требования к различным типам объектов отрасли, в том числе торговым центрам (ТЦ). Об этом рассказал «Известиям» президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

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Сейчас в стране нет отдельного понятия «торговый центр», напомнил эксперт.

Накануне стало известно, что Росстандарт утвердил изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Изменения вступят в силу 1 июля 2021 года.

Предусматривается, что деятельность и услуги по аренде и управлению собственным или арендованным торговым объектом недвижимости выделят «в отдельные коды вида экономической деятельности и коды продукции». ТЦ признаны самостоятельным видом экономической деятельности.

По словам Москаленко, РСТЦ приветствует решение Росстандарта о введении в Общий классификатор новых видов экономической деятельности.

«Весь прошедший год мы были в диалоге с представителями Минэкономразвития, Минпромторга и доказывали необходимость принятия новых кодов экономической деятельности для услуг по аренде и управлению собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества», — сказал он.

Москаленко подчеркнул, что принятие ОКВЭД позволит разработать методологию классификации торговых объектов, регулировать требования к разным типам субъектов торговой отрасли.

ТЦ сильно пострадали в разгар пандемии коронавируса, но их адресная поддержка была затруднена из-за отсутствия собственных кодов классификаторов, отличных от обычных торговых точек. Утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 2 позволит разграничить деятельность и услуги по аренде и управлению собственным или арендованным торговым объектом и другими видами нежилого недвижимого имущества. Это позволит в том числе отслеживать угрозу возникновения монополии в торговой отрасли, говорится в сообщении Росстандарта.

В начале марта «Известия» писали, что ТЦ пожаловались в Минпромторг на ритейлеров из-за недоплаты налогов и злоупотреблений в сфере аренды недвижимости. Сегодня у торговцев есть возможность занижать выручку офлайн-магазина, списывая часть на продажи в онлайне. За счет этого ритейлеры могут меньше платить за аренду (обычно платеж связан с объемом реализации), в том числе НДС.

РСТЦ предложил обязать ритейлеров указывать в кассовых чеках, где был выдан товар. Для этого нужно внести изменения в закон о контрольно-кассовой технике. Ритейлеры отмечали, что трафик в моллах за год снизился на 25–30%, потому и уменьшились офлайн-продажи.

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