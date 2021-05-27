Эксперт назвал бессмысленным призыв перенести переговоры по Донбассу из Минска

Заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, не имеет смысла. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Эксперт напомнил, что последние два года в условиях пандемии коронавируса Минск уже не особо является площадкой для переговоров по Донбассу, поскольку всё перевели в онлайн-формат. При этом он подчеркнул, что те, кто в очередной раз ретранслирует идею переноса переговоров из Минска, создают впечатление, что им не о чем поговорить, чтобы еще раз актуализировать эти вопросы.

«По сути, правильно будет оставить ее в таком же формате онлайн-дискуссии — это будет и дешевле, а с учетом того, что эффективность этих переговоров приближается к нулю, то менять подобный формат и устраивать дополнительные каникулы этим переговорщикам, я думаю, совершенно не стоит. <…> Человеку (Кравчуку. — Ред.) надо было в очередной раз напомнить о своем существовании, он и сделал подобное заявление, не более того. Смысла в этом заявлении ну просто нет, как мы говорим с вами, потому что два года этих переговоров там (в Минске. — Ред.) не происходит», — сказал Денисов.

Также эксперт отметил, что в настоящий момент говорить о перспективах сложно в связи с тем, что есть ощущение, что стороны сознательно заблокировали переговорный процесс, особенно касательно политических аспектов. По словам Денисова, получается, что за счет того, что в политической подгруппе процесс полностью заблокирован, это отразилось и на других трех группах — по безопасности, по экономике и по гуманитарным вопросам, — где всё также оказалось приостановлено.

Как добавил эксперт, существует целый ряд методик, как можно видоизменить и урегулировать сложившуюся ситуацию вплоть до того, что просто взять и вывести из процесса политическую подгруппу.

«Но это уже зависит от политической воли и настроя сторон, которые принимают участие в этих переговорах. Так что это только от них сейчас зависит», — заключил он.

Ранее в этот день Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой на фоне инцидента с посадкой самолета Ryanair в белорусской столице. Также он отметил, что переговорный процесс можно перенести в Швейцарию или Финляндию.

23 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

На саммите Евросоюза 24 мая было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Ряд международных авиакомпаний, включая Air France и airBaltiс, отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.