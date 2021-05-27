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Суд в Белоруссии 28 мая рассмотрит жалобу на задержание россиянки Сапеги

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28 мая суд в Белоруссии рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софии Сапеги. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил ее адвокат Александр Филанович.

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«Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска», — цитирует его ТАСС.

По словам юриста, он не знает, будет ли осуществлена доставка Сапеги на судебное заседание, передает RT.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в ходе встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко 28 мая белорусский лидер в том числе расскажет Путину об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair.

Будут обсуждаться и вопросы задержания гражданки России Софии Сапеги, которая в настоящее время находится в СИЗО в Минске, сообщается на сайте 360tv.ru.

В этот же день певица Ева Стар, двоюродная сестра Софии Сапеги, призвала власти России не оставлять задержанную в Минске девушку в беде, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне защита Сапеги подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет (СК) Белоруссии. Правовым основанием для жалобы явилось то, что адвокат не был ознакомлен с документами, касающимися задержания.

В этот же день Филанович рассказал, что не был допущен к своей подзащитной и на следующий день предпримет новую попытку встречи.

По словам Филановича, делом Сапеги также будут заниматься еще двое его коллег.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами сообщил, что задержанной в Минске россиянке Сапеге будет оказана вся консульская и юридическая помощь. Он напомнил, что в Белоруссии уже объяснили причину ее задержания. Ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

Арест Сапеги в Белоруссии ранее был продлен на два месяца. Накануне в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.

София Сапега была задержана вместе с бывшим главредом Telegram-канала Neхta Романом Протасевичем после того, как 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

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