Кипр отменит комендантский час с 10 июня

Кипр отменит комендантский час, введенный ранее из-за обострения пандемии коронавируса, начиная с 10 июня. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе правительства республики.

Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по COVID-19. Отмечается, что по стоянию на 26 мая на Кипре выявили всего 69 новых случаев коронавируса.

Уточняется, что начиная с 29 мая ночной комендантский час на острове сократят: он будет действовать с 01:00 до 05:00 по местному времени.

Полностью его отменят с 10 июня, а уже начиная с 1 июня жителям острова разрешат собираться дома компаниями до 20 человек.

21 апреля российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в Кипр и еще 14 стран. Так, авиакомпании группы «Аэрофлот» получили допуски на регулярные полеты в республику с частотой рейсов до семи раз в неделю. Перевозчик сможет осуществлять перелет в Пафос и Ларнаку из 11 российских городов, среди них Санкт-Петербург, Казань и Тюмень.

С 10 мая получившие прививку российским препаратом от коронавируса «Спутник V» туристы могут приезжать на Кипр без сдачи теста на коронавирусную инфекцию.