Культурно-туристический парк «ДондыДор» хотят обустроить в Удмуртии

В этом году на благоустройство сельских территорий Удмуртии в рамках комплексного развития направлено свыше 60 млн рублей. По данным минсельхоза региона, подготовлено 188 проектов на общую сумму 234,7 млн рублей.

Например, в первую очередь власти Глазовского района собираются обустроить культурно-туристический парк «ДондыДор» в деревне Адам. На эти цели требуется 2,9 млн рублей, отмечает udm-info.ru.

В конце апреля сообщалось, что в Воткинске реализуют проект «Сила воды», подразумевающий создание комплексного благоустройства на городской набережной. Подрядчик обустроит пирс, трибуны и торговые павильоны.