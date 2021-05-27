На YouTube в прямом эфире покажут продолжение «Евровидения-2021»

На YouTube выйдет продолжение «Евровидения-2021». В прямом эфире покажут видео, записанные участниками заранее. В знак уважения к труду артистов выйдет два специальных шоу. Ролики с полуфиналистами можно будет увидеть 28 и 29 мая, передает телеканал «Известия». В оба дня трансляция начнется в 22:00 мск. Ведущей станет финская певица Криста Зигфридс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.