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Создатель Telegram-канала NEXTA попросил Польшу о защите

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Создатель признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала NEXTA Степан Путило 27 мая обратился к властям Польши с просьбой выделить ему дополнительную охрану.

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«Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы», — сказал Путило во время пресс-конференции в Варшаве, трансляция велась в Telegram.

По некоторым данным в 2020 году Путило уже была выделена круглосуточная охрана.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое в последствии не подтвердилось. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска, пишет «Газета.ру».

Вместе с блогером была задержана россиянка София Сапега. В среду девушку арестовали на два месяца. После этого стало известно, что защита гражданки РФ подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет Белоруссии. Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни, она может получить до 12 лет тюрьмы.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала NEXTA иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

Так, следствие приобщило к материалам уголовного дела факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения, размещенных в Telegram-каналах.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.

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