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Austrian Airlines отменила рейс в Москву из-за отсутствия разрешения России

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Авиакомпания Austrian Airlines была вынуждена отменить рейс из Вены в Москву в связи с тем, что российская сторона не выдала разрешение на прибытие рейса по альтернативному маршруту, а не через Белоруссию. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, представитель австрийской авиакомпании ТАСС.

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Как отметили в авиакомпании, Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии на основе рекомендаций Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA), передает «Газета.ру».

«По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву. Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву», — сказал представитель авиакомпании.

В этот же день стало известно, что часть пассажиров отмененного ранее рейса Париж–Москва компании Air France прибудет в столицу РФ рейсом «Аэрофлота». Специально для этого российская авиакомпания выделила более вместительный самолет.

В понедельник, 24 мая, на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные перевозчики при этом отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусская компания «Белавиа» также сообщила об отмене рейсов в ряд стран.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

Отношения Белоруссии и стран Запада ухудшились после инцидента с самолетом Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.

Произошедшее страны Запада резко осудили.

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