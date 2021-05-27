Правительство Латвии решило допустить зрителей на матчи ЧМ по хоккею

Правительство Латвии 27 мая приняло решение о допуске болельщиков на матчи проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею с 1 июня. Уточняется, что для допуска болельщикам необходимо будет пройти вакцинацию от коронавируса или иметь антитела к вирусу после перенесенного заболевания.

Агентство LЕТА со ссылкой на постановление кабинета министров сообщает, что присутствовать на матчах смогут лица, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 минимум, чем за 14 дней до посещения мероприятия.

Также к просмотру матчей на трибунах приглашаются люди, у которых после получения первой дозы вакцины британско-шведской компании AstraZeneca прошло от 22 до 90 дней.

«Игры чемпионата очно также смогут смотреть лица, которые переболели COVID-19», — указывает агентство.

20 мая стало известно, что численность иностранных делегаций из-за пандемии коронавируса на Олимпиаде в Токио сократят вдвое, не считая спортсменов. Таким образом, общий состав делегаций сократился до 78 тыс. человек.

28 апреля стало известно, что все участники Олимпиады должны сдать два теста на коронавирусную инфекцию до вылета в страну. Кроме того, сообщалось, что власти Японии рассматривают вариант, согласно которому спортсменам, участвующим в Олимпиаде и Паралимпиаде, не придется соблюдать карантин. Однако тренировки с первого дня будут возможны только при соблюдении строгих мер при въезде в Японию.