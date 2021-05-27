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В ДНР отреагировали на слова Кравчука о смене места переговоров по Донбассу

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Предлагая поменять площадку для проведения переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, Украина саботирует процесс мирного разрешения конфликта. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в контактной группе Владислав Московский.

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«Официальный Киев продолжает играть роль жертвы российской агрессии, саботируя процесс мирного урегулирования путем оторванных от действительности высказываний о сторонах конфликта в Донбассе и странных, лишенных смысла и реальной целесообразности предложений о смене переговорной площадки», — написал Московский в Telegram.

Ранее в этот день глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в регионе, так как Украина прекратила авиасообщение с Белоруссией.

В качестве альтернативы Кравчук предложил Швейцарию или Финляндию.

В Госдуме в ответ заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

24 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией, после того как днем ранее самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, гражданкой РФ Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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