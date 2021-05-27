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Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

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В России полностью от коронавируса вакцинированы около 10% граждан. Такое заявление в четверг, 27 мая, сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Н.Ф. Гамалеи Владимир Гущин.

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«Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами. На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан», —отметил он в ходе выступления на конгрессе «Оргздрав 2021».

По его словам, в странах, в которых половина населения прошла вакцинацию, таких как Израиль, Великобритания, США, фиксируется заметное снижение как количества новых выявленных случаев, так и количества летальных исходов.

«Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность», — резюмировал Гущин.

Ранее 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реализация плана по вакцинации от коронавируса зависит от самих россиян, так как государство выполнило все необходимые шаги для того, чтобы «создать инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов».

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

Днем ранее президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса, отметив, что российские вакцины от COVID-19 надежны и безопасны. При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью.

Масштабная вакцинация в России стартовала в январе, прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. В стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», ставший первым препаратом от COVID-19 в стране и мире, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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