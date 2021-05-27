Пашинян оценил ситуацию на границе с Азербайджаном

Обстановка на армяно-азербайджанской границе напряженная. Об этом в четверг, 27 мая, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«Обстановка напряженная и взрывоопасная», — заявил он.

По словам Пашиняна, между армянскими военнослужащими и подразделениями вооруженных сил Азербайджана время от времени происходят стычки.

Ранее в этот день Никол Пашинян заявил, что Армения должна использовать все рычаги давления для урегулирования ситуации на границе с Азербайджаном.

Минобороны Азербайджана 27 мая обвинило военных Армении в провокации на границе в Кальбаджарском районе. Согласно данным ведомства, Армения установила множество противопехотных мин, которые наносят урон азербайджанской стороне, а при попытке проникновения на территорию страны были задержаны шесть армянских военнослужащих.

В Армении подтвердили задержание солдат. Однако в минобороны страны заверили, что военные выполняли на границе инженерные работы, когда их окружили и взяли в плен военнослужащие Азербайджана.

Ситуация на границе двух стран обострилась в середине мая. Армения обвинила Азербайджан в посягательстве на суверенную территорию страны. По словам Пашиняна, азербайджанская армия пересекла государственную границу, пройдя вглубь на 3,5 км, и попыталась окружить озеро Севлич.

Согласно трехстороннему соглашению, которое было подписано при завершении нового витка конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, через этот регион должна проходить дорога, связывающая Баку с Нахичеванским эксклавом и Турцией.