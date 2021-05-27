Мэр Риги заверил в отсутствии угрозы для сборной Белоруссии на ЧМ по хоккею

Игрокам сборной Белоруссии по хоккею ничего не угрожает на период проведения чемпионата мира. Об этом 27 мая заявил мэр Риги Мартиньш Стакис.

«У сборной Белоруссии нет никаких причин волноваться. Это столица свободного государства, где каждый спортсмен может чувствовать себя комфортно. Я приветствую все 16 команд здесь», — сказал градоначальник в эфире канала TV3.

Во время ЧМ по хоккею в Риге у властей города и Белоруссии осложнились отношения. 24 мая мэр латвийской столицы Мартиньш Стакис и глава МИД республики Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии на площади в центре города, расположенный вместе с флагами других стран — участниц соревнования. Вместо красно-зеленого полотнища было вывешено бело-красно-белое, которое используется белорусской оппозицией.

Как заявил мэр города, таким образом Рижская дума выражает солидарность с народом Белоруссии. На фоне этого инцидента Минск объявил о высылке посла Латвии и других сотрудников дипмиссии.

На следующий день глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что Стакис использует ЧМ в качестве своей политической сцены. В официальном же заявлении IIHF отмечалось, что федерация не согласна с действиями рижского градоначальника и главы МИД Латвии, а также подчеркивалось, что IIHF сохранит флаг Белоруссии на всех объектах ЧМ по хоккею.

Власти Риги после этого заявили, что снимут флаги IIHF после требования организации вернуть государственный флаг Белоруссии. Помимо этого, мэрия Вильнюса тоже заменила государственный флаг Белоруссии на используемый оппозицией бело-красно-белый.

Поводом для замены флага послужила экстренная посадка в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали.