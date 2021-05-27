На футбольном матче в Приморье произошла массовая драка болельщиков

Три человека пострадали в драке футбольных фанатов в Приморье. Матч проходил на стадионе «Энергия» в городе Артем. Между болельщиками произошел конфликт, он перерос в массовую драку, сообщает телеканал «Известия». Три человека обратились за помощью к медикам. Четверых участников конфликта задержала полиция. Футбольные фанаты могут стать фигурантами уголовного дела по статье «Хулиганство».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.