Двоюродная сестра Сапеги попросила власти России помочь девушке

Двоюродная сестра задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, певица Ева Стар, призвала власти России не оставлять задержанную в Минске девушку в беде.

«Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда всё внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! <…> Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает», — написала она на своей странице в Instagram под опубликованным фото сестры 27 мая.

Россиянку Софию Сапегу задержали вместе с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета компании Ryanair в Минске 23 мая.

В среду, 26 мая, Сапегу арестовали на два месяца. После этого стало известно, что защита россиянки подала жалобу на ее задержание в Следственный комитет Белоруссии.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Сапеге будет оказана вся необходимая консульская и юридическая помощь. По его словам, ей предъявляются обвинения в связи с участием в незаконных акциях.

За день до этого в Сети появилось видео, в котором девушка заявляет, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Сапеге грозит обвинение по статье о разжигании розни. Она может получить до 12 лет тюрьмы.