Байден представит конгрессу проект федерального бюджета в размере $6 трлн

Президент США Джо Байден 28 мая представит конгрессу проект бюджета на 2022 финансовый год. Об этом 27 мая сообщает газета The New York Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение документ.

По информации издания, сумма бюджета составит $6 трлн, в итоге он станет самым значительным со времен Второй мировой войны.

Проект бюджета, представленный Байденом, будет предусматривать крупные инвестиции правительства в модернизацию инфраструктуры, национального образования и здравоохранения США. В американской администрации ожидают, что к 2031 году траты федерального бюджета вырастут до рекордных $8,2 трлн, указывает издание.

Документы демонстрируют более консервативный подход в экономике по сравнению с предшественником Байдена Дональдом Трампом, отмечает издание. Команда Байдена прогнозирует, что даже если его полная повестка дня будет принята, экономика будет расти чуть менее 2% в год с учетом инфляции.

Судя по прогнозам президента, власти не боятся роста инфляции в экономике, несмотря на данные, свидетельствующие о скачках цен, поскольку экономика восстанавливается после пандемии коронавируса, отмечается в статье.

Следующий финансовый год в США начнется 1 октября 2021 года.

В конце апреля глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл спрогнозировал временный рост цен в США, вызванный увеличением расходов жителей страны. По его словам, восстановление экономики Соединенных Штатов остается неравномерным и еще далеко от завершения.

28 апреля Байден во время своего выступления в конгрессе заявил, что экономика страны за его первые 100 дней президентства добавила 1,3 млн рабочих мест. Он также пообещал, что реализация его плана по созданию рабочих мест принесет триллионы долларов прибыли экономике страны.