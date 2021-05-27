В дептрансе сообщили об увеличении скорости движения автобусов в Москве

Скорость движения автобусов в Москве увеличилась за последние 10 лет на 15–20%. Об этом сообщили в четверг, 27 мая, в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«За 10 лет автобусы в среднем стали ходить на 15–20% быстрее», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Так, на Щелковском шоссе благодаря 1 км выделенных полос время в пути уменьшилось на 18 минут и скорость движения увеличилась почти в два раза. На улице Каспийской с запуском 1,1 км выделенных полос время в пути также сократилось на 18 минут, а скорость движения выросла в 2,3 раза. На Каширском шоссе время в пути уменьшилось на 10 минут, а благодаря запрету для личного транспорта заезжать на выделенные полосы даже в выходные дни скорость выросла в 1,5 раза.

В пресс-службе добавили, что благодаря маршрутной сети «Магистраль» и выделенным полосам за десятилетие в городе появилось 380 новых километров. Это дало скорость и надежность — автобусы и электробусы не зависят от трафика и стабильно ходят каждые 5–8 минут.

6 апреля дептранс сообщал, что за первые месяцы текущего года водители стали на 26% реже получать штрафы за проезды по выделенным полосам, а количество ДТП с автобусами снизилось на 57%.

Ранее в четверг микроавтобус сбил велосипедиста на Остафьевской улице, расположенной в Юго-Западном округе Москвы, пишет «Москва 24». По предварительной информации, пострадал 15-летний подросток.