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Экономика
Дети Дурова попали в список богатейших наследников

Дети Дурова попали в список богатейших наследников

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Дети миллиардера Павла Дурова впервые попали в список богатейших потенциальных наследников. Об этом сообщил в четверг, 27 мая, журнал Forbes.

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Согласно данным издания, у Дурова двое детей — сын и дочь. На 15 апреля текущего года его состояние оценивалось в $17,2 млрд. Соответственно, каждому из наследников достанется по $8,6 млрд. Будущие наследники миллиардера заняли шестое место в рейтинге.

Как уточнили в Forbes, информацию о своих детях Дуров тщательно скрывает. Изданию удалось выяснить, что дочь — 2009 года рождения, а сын — 2010-го. Также во время составления рейтинга журналисты портала узнали, что сына миллиардера зовут Михаил. Оба ребенка от бывшей супруги Дарьи Бондаренко, с которой Дуров учился в СПбГУ, передает «Газета.ру».

Первое место в рейтинге не изменилось, оно вновь досталось Юсуфу Алекперову, сыну крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова.

В начале апреля Дуров впервые попал в топ-10 миллиардеров из России по версии журнала Forbes. Он занял восьмую строчку в рейтинге с состоянием в $17,2 млрд.

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