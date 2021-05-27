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В Кремле оценили заявления президента Польши о России

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Москва не приемлет негативную риторику, звучащую в адрес России. Так 27 мая прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего РФ «ненормальной страной».

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«Мы очень плохо относимся к такой риторике», — подчеркнул представитель Кремля. По его словам, Россия как «сильное, уверенное в себе и самостоятельное» государство стремится к дружественным отношениям с соседними странами, в том числе с Польшей.

Как отмечает «Газета.ру», ненависть к России, добавил Песков, застилает глаза некоторым польским политикам и не дает им проявлять политическую мудрость.

Накануне Дуда, обвинив Россию в агрессии, заявил, что действия Москвы на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». Политик пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.

3 мая Дуда в ходе выступления по случаю 230-й годовщины конституции республики назвал Россию врагом свободы. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала аморальными высказывания президента Польши о России прежде всего перед польским народом, в семьях которого фашизм оставил неизгладимый след.

В конце апреля посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом плохом уровне со времен Второй мировой войны.

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