Google оштрафовали в России за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации.

25 мая Таганский суд оштрафовал Google на общую сумму 6 млн рублей. Организация была признана виновной в нарушении порядка удаления информации, которая подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.

Днем ранее в Роскомнадзоре заявили, что дают Google сутки на удаление запрещенного на территории России контента. В противном случае, как сообщалось, на интернет-площадку будет наложен штраф.

Кроме того, тогда же в ведомстве предупредили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что 24 мая в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.