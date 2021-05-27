Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Культура
Выставка «Страна мечтателей — страна героев» открылась в Москве
Общество
В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак
Мир
Часть пассажиров отмененного рейса Air France перевезет «Аэрофлот»
Мир
Мэр Риги заверил в отсутствии угрозы для сборной Белоруссии на ЧМ по хоккею
Мир
Байден представит конгрессу проект федерального бюджета в размере $6 трлн
Мир
Двоюродная сестра Сапеги попросила власти России помочь девушке
Общество
В дептрансе сообщили об увеличении скорости движения автобусов в Москве
Авто
В России рынок подержанных электромобилей вырос в 2,5 раза
Экономика
Дети Дурова попали в список богатейших наследников

Google оштрафовали в России за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 3,5 млн рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи на территории России. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Приватное с полезным: РКН объяснил, зачем YouTube и WhatsApp нужны филиалы в РФ
В случае неисполнения закона о «приземлении» сервисы ждет замедление и блокировка

Таким образом суд признал компанию виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации.

25 мая Таганский суд оштрафовал Google на общую сумму 6 млн рублей. Организация была признана виновной в нарушении порядка удаления информации, которая подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством.

Днем ранее в Роскомнадзоре заявили, что дают Google сутки на удаление запрещенного на территории России контента. В противном случае, как сообщалось, на интернет-площадку будет наложен штраф.

Кроме того, тогда же в ведомстве предупредили, что в случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск от Google LLC. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что 24 мая в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021