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В МИД РФ оценили слова Кравчука о переносе переговоров по Донбассу из Минска

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука о необходимости перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну. Российский министр в ответ призвал не демонизировать Минск.

«Что касается вопроса о дальнейшей работе контактной группы и отказе, как заявил господин Кравчук, продолжать ее деятельность в Минске из-за событий вокруг Белоруссии, которые сейчас всех занимают, хочу подтвердить то, что уже не раз Москва официально заявляла: мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу», — сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИДа Габона Паком Мубеле Бубейей 27 мая.

Нет контакта: перенесут ли переговоры по Донбассу из Белоруссии в Польшу
Решение этого вопроса лежит на участниках трехсторонней контактной группы

Лавров указал, что Кравчук не может принимать решения об изменениях в работе переговорного процесса.

«Что касается заявления господина Кравчука, в принципе он, конечно, глава делегации, но не ему решать, как будет дальше работать контактная группа. Контактная группа создана в контексте пакета документов, который был одобрен на саммите в Минске в феврале 2015 года и затем утвержден резолюцией СБ ООН», — заявил российский министр.

Он также отметил необходимость разделения темы с экстренной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии и вопросов урегулирования в Донбассе, призвав Украину не «увиливать» от выполнения Минских договоренностей. Глава российского МИДа выразил надежду, что этому воспрепятствуют Франция и Германия.

«Я бы все-таки не путал сюжеты, если, конечно, украинская сторона не хочет найти какой-нибудь повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, Франция и Германия, как соавторы Минских договоренностей, не позволят это сделать», — подчеркнул Лавров.

Ранее в этот день Кравчук выразил мнение, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, так как Украина прекратила авиасообщение с соседней республикой.

Он также предложил перенести переговоры по ситуации в Донбассе в Швейцарию или Финляндию. Кравчук отметил, что место для проведения переговоров должна определять не одна сторона, к обсуждению этого вопроса стоить привлечь в том числе и Россию.

В Госдуме в ответ на слова Кравчука заявили, что позиция Киева и лично главы украинской делегации зависит от мнения Вашингтона, а слова о смене Минска как площадки для встреч говорят о желании сорвать или завести переговоры в тупик.

24 мая ряд законодателей США и Европы призвали запретить полеты над Белоруссией после того, как днем ранее самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии оказалось ложным. Для сопровождения воздушного судна задействовали истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

На борту самолета находился Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, гражданкой РФ Софией Сапегой. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна.

25 мая белорусская авиакомпания «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с республикой.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском (РФ, Украина, Германия, Франция) форматах.

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