Концепцию гостиницы в здании «Гагаринской летки» разработают в Оренбурге

В Оренбурге начали поиск подрядчика для разработки концепции гостиницы в здании бывшего летного училища. Начальная стоимость контракта составляет 800 тыс. рублей.

Подрядчику необходимо провести анализ гостиничного рынка в Оренбурге, а также оценить местоположение потенциальной гостиницы. Проект должен быть составлен с учетом того, что «Гагаринская летка» является объектом культурного наследия. Об этом сообщает «Урал56.Ру». Также подрядчик должен составить рекомендации по управлению гостиницей.

В корпорации развития Оренбургской области не исключают, что здание получит франшизу одной из крупных сетей отелей.

Здание училища было построено в 1882 году для Оренбургского кадетского корпуса. После Октябрьской революции в помещениях разместили школу красных командиров, Серпуховскую школу воздушного боя и бомбометания, высшую школу летчиков наблюдателей имени Климова. В последнее учреждение в 1955 году поступил Юрий Гагарин.

Длительное время здание занимало Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков имени дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Ивана Полбина. Учреждение расформировали в 1993 году, с тех пор часть здания не используется, в некоторых помещениях проживают люди.