Лавров призвал Запад прекратить демонизировать власти Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 27 мая, призвал западные страны перестать демонизировать руководство Белоруссии в ситуации с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

«Хочу подтвердить то, что не раз Москва официально заявляла. Мы настаиваем на том, чтобы прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу. Белорусские власти с первых же минут после инцидента заявили о своей готовности к транспарентности, открытому расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации и необходимых материалов», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Также глава российского МИДа добавил, что часть этой информации белорусские власти в одностороннем порядке распространили, однако западные страны, особенно прибалтийские государства, по его словам, ведут себя неприлично по дипломатическим и человеческим меркам. Лавров отметил, что они «громогласно» объявили о санкциях и потребовали независимого международного расследования, проигнорировав то, что это сразу же было предложено Минском.

«Требуя расследования, они уже объявили о так называемом наказании. Это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу», — подчеркнул министр.

Ранее в этот день глава Евросовета Шарль Мишель указал на то, что ЕС начал работу над введением новых санкций в отношении Белоруссии из-за инцидента с посадкой лайнера Ryanair в Минске.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщило, что новые санкции против Белоруссии, предварительно, могут затронуть калийные удобрения — один из основных экспортных товаров страны. Помимо этого, агентство указывает на то, что под санкции, вероятно, попадет и авиакомпания «Белавиа».

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, в свою очередь, заявил, что рестрикции против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций. По его словам, меры должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что поддержит введение ответственности за призывы к санкциям, если соответствующее предложение будет вынесено на рассмотрение парламента или главы республики.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Также в Сети появилась запись разговора пилота самолета с белорусским авиадиспетчером, согласно которой диспетчер посоветовал борту приземлиться «в целях безопасности».

На борту лайнера находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки судна его задержали, а Следственный комитет республики возбудил уголовное дело из-за сообщения о ложном минировании самолета.

Произошедшее осудили страны Запада, некоторые из них запретили своим авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Белоруссии, а также призвали власти республики отпустить Протасевича.

На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. В свою очередь, белорусский авиаперевозчик «Белавиа» сообщил об отмене рейсов в ряд стран.